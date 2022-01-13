إطلاق جوائز تميز داخلية بجامعات طنطا والسويس والمنصورة وجنوب الوادى

جدة - نرمين السيد - أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومى عن إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية بجامعات طنطا والسويس والمنصورة وجنوب الوادى، استكمالا لتنفيذ منظومة التميز الداخلية وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التى أعلنها فى الحفل الختامى للدورة الثانية للجائزة.





وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية فى الجهات الحكومية بالجهاز الإدارى للدولة يأتى انطلاقا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسى بقطاعات الدولة المختلفة، والتى تهدف فى النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

من جانبه، أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى، أهمية تعميق ونشر ثقافة التميز المؤسسى فى جميع الجهات الحكومية، من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية والتى ستكون بدورها مؤهلة للترشح والمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومى فى الدورات القادمة.

وأضاف مصطفى أن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية بالجامعات من شأنه العمل على تعميق ثقافة التميز بداخل الجامعات وكلياتها وتسليط الضوء على النماذج الناجحة والتى تنعكس بدورها على جودة حياة المواطن بشكل أفضل فى جميع الخدمات والتعاملات المقدمة.

وكانت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى قد عقدت ورشة تدريبية تمهيدية على مدار يومين لفرق عمل الجوائز الداخلية التى شكلتها تلك الجامعات لإدارة منظومة التميز الداخلى، بهدف الاطلاع على آليات إدارة الجوائز الداخلية ومهام فريق العمل من الجامعات، والذى سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لإدارة عمليات الجوائز الداخلية.

وخلال الورشة، تم التأكيد على أن جائزة مصر للتميز الحكومى ستدعم الجامعات وتتابع رحلة التميز الداخلى بها فى جميع المراحل الفنية، فى إطار التأكيد على تعميق هذه الثقافة، فضلاً عن المساهمة فى تحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة مرحلة الجائزة.

واستعرض فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومى مهام ومسؤوليات فريق عمل إدارة الجوائز الداخليه والتى تتكون من هيكلية فنيه متخصصة فى التقييم، والعمليات واللوجستيات والتشغيل، والاتصال والتسويق، بالإضافة إلى المخطط العام لإدارة الجوائز الداخلية بداية من الإعلان عن الجوائز، وتدريب سفراء التميز، خلال شهر يناير الجارى، ثم فتح باب الترشح لمدة شهر والذى تتبعه عمليات التقييم والزيارات الميدانية وصولا إلى التحكيم واعتماد النتائج وتكريم الفائزين، وتعميم أفضل الممارسات للاستفادة منها فى عمليات التحسين والتطوير فى الدورات القادمة.