الشركاء الدوليين للأكاديمية الوطنية للتدريب: المتدربون أظهروا مهارات ممتازة

جدة - نرمين السيد - وجه الشركاء الدوليين للأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، التهنئة لخريجى الدفعات الجديدة بالأكاديمية على استكمال البرنامج الكبير للتدريب، معربين عن تمنياتهم بأن يكون البرنامج ساهم فى تزويد الشباب بالمهارات التى تمكنهم من مواجهة التحديات الآنية، وفى المستقبل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.





ونوه الشركاء بأن المتدربين فى برنامج الأكاديمية الوطنية أظهروا مهارات قيادة ممتازة من خلال مشاركاتهم الفعالة فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، معربين عن سعادتهم بمشاركة نسبة كبيرة من النساء فى البرنامج التدريبى من قطاعات مختلفة. وأشاد الشركاء الدوليين بالإجراءات التى تتخذها الأكاديمية الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدين أن القادة الشباب سيلعبون دورًا هامًا فى جعل العالم أكثر أمانًا. ومنتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى. وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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