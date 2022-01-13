مديرية أمن الغربية تنظم زيارة لطلبة المدارس لبعض الجهات الشرطية

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية أمن الغربية زيارة لعدد من الطلاب إلى (إدارة مرور الغربية – إدارة نجدة الغربية – إدارة الحماية المدنية بالغربية) حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.





وتوجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كل فئات المجتمع ولاسيما صغار السن. يأتى ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع.

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