القومي للمرأة يتقدم بالتحية والتقدير الى السيدة انتصار السيسي لتقديرها للدور الهام...

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التحية والتقدير الى السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لتقديرها للدور الهام والملهم الذى تقوم به المرأة فى بناء المجتمعات ، والدور العظيم لنساء مصر فى بناء الوطن وحمايته ، وذلك خلال لقاء سيادتها اليوم بمجموعة من السيدات والفتيات الملهمات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بكلمات السيدة الأولى " انتصار السيسى" الداعمة للمرأة المصرية ، ولاهتمام سيادتها بلقاء عدة نماذج لسيدات ملهمات والاستماع اليهن ، قائلة:" إن هذا اللقاء يؤكد ما يحظى به ملف المرأة من اهتمام قوى ومباشر من القيادة السياسية المصرية المتمثلة فى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقرينته السيدة انتصار السيسي .. وأن النجاح المشهود له فى ملف تمكين المرأة المصرية لم يكن ليتحقق دون هذا الدعم والمساندة فكل الشكر والتقدير والاحترام " .

كما أكدت رئيسة المجلس أن منتدى شباب العالم يعد منصة عالمية هامة تجمع الشباب والشابات من مختلف دول العالم مع نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين والشخصيات الملهمة حول العالم مما يعد فرصة عظيمة للإطلاع على الثقافات والحضارات المختلفة ، والتعرف على التجارب المتنوعة فى القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك ، وفتح الأفاق لتبادل الخبرات وثقل المهارات فى مختلف المجالات ، وهذا يساهم بلا شك فى خلق جيل جديد واعى واعد منفتح على العالم بثقافاته المتنوعه ، مدرك قيمة التنوع والاختلاف واحترام وتقبل الأخر ..