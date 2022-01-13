مديرة مركز جنيف للسياسات الأمنية: خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب ”قادة بالفطرة”

أشادت مديرة مركز جنيف للسياسات الأمنية كريستيان دوسي، بالنهج المثمر للأكاديمية الوطنية للتدريب فيما يتعلق بالجائحة، كاشفة عن أن المركز وقع مذكرة تفاهم منذ عامين مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدة أن "هناك قادة بالفطرة سينتجون عن هذا البرنامج".

وأضافت "دوسي"، خلال كلمة مسجلة بحفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس: لقد عملنا مع 155 متدربا وجدناهم متحمسون، وأظهروا خبرة ومعرفة بالموضوعات المتعلقة، وكانت إسهاماتهم مفيدة وأظهروا مهارات قيادة ممتازة.

وأوضحت أن المركز وقع مذكرة تفاهم منذ عامين مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأثنت على النهج المثمر للأكاديمية الوطنية للتدريب فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا، مشيرةً إلى أن المشكلات التي تواجه العالم مترابطة، ومن ثم تبرز الحاجة إلى إيجاد نهج مترابط ومتكامل للتعامل معها.

وتابعت: "نرى أن المشكلات التى تواجهنا مترابطة ويجب التعامل معها بترابط أيضا، فضلا عن ضرورة مراعاة التعامل مع القضايا الناشئة بشكل متكامل فهناك موضوعات كثيرة تم تناولها مثل الأمن الدولى والسيبراني والتعاون العابر للحدود وإدارة الأزمات والتركيز على القيادة والتفكير الاستراتيجي".

يشار إلى أن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم انطلقت الاثنين الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الجاري.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى لجمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.