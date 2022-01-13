الرئيس السيسي يسلم خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب شهادات التخرج

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادات التخرج، لخريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف البرامج، خلال حفل تخرجهم اليوم، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم.

منتدى شباب العالم، هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.