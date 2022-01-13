الأكاديمية الوطنية للتدريب: نجحنا فى تدريب أكثر من 28 ألف متدرب من مصر وإفريقيا

قالت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال حفل تخريج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب في اليوم الأخير بمنتدى شباب العالم: استلهمنا رؤية الأكاديمية من كلمات الرئيس واقتبسنا بعض كلمات الرئيس كانت رسالة الرئيس واضحة وكانت الأكاديمة مشروع مصر الجديد لبناء الإنسان وفقا لأعلى المعايير الدولية ومصنعا للقادة وبنكا للقيادات.

وتابعت: اسمحوا ان نقدم حصيلة ما قدمته الأكاديمية من اعمال من شراكات دولية والحصول على اعتماد دولى من أحد أعرق مؤسسات الاعتماد المتخصصة في العالم وأشكر ريس هيلفر ممثل المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم المستمر والتدريب وأريد أن أؤكد أن كل ما تم تم بمجهود زملائى دون الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة بهذا الشأن أو اللجوء لخبرات أجنبية ونجحت الأكاديمية في تدريب أكثر من 28820 الف متدرب من مصر وإفريقيا ونحن مستعدون لليمن أيضا.

وأكملت: تمثلت البرامج في المدرسة الرئاسية للتأهيل للقيادة وعدة برامج أخرى وسنطلق هذا العام البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة والبرنامج الرئاسي لتأهيل الباحثين للقيادة والبرنامج الرئاسي الشباب العربى للقيادة،

وأكدت ان الأكاديمية استطاعت ان تتغلب على جائحة كورونا عبر عدد من الحلول والإجراءات فأطلقت منصاتها الإلكترونية لضمان استمرار تدريبها خلال الجائحة ولم تكتفى بمدارسها المختلفة وتبنت عددا من المبادرات القومية الهادفة لتطوير إمكانيات ومهارات العاملين بالدولة ودربنا الألاف من العاملين بالدولة في كافة المحافظات، وتفخر بخوضها في تقديم الخدمات الاستشارية لعدد من الوزارات.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.