/672132/بيراميدز-ينجح-في-حسم-صفقة-محمد-صادق-صانع-ألعاب-الإسماعيلي

وافق مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، بصفة رسمية على انتقال محمد صادق جناح وصانع ألعاب الدراويش، لصفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووقع اللاعب على عقود رحيله خلال جلسة عقدها مجلس الإدارة بمقر النادى فى حضور عدد من مسئولي نادي بيراميدز.

واستطلع مجلس الإدارة رأى اللجنة الفنية التى يترأسها حمادة المصري والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون، حيث وافقوا على الاستفادة من عائد انتقاله فى إنعاش خزينة النادي لضم صفقات جديدة ورغبته فى خوض تجربة آخرى خارج قلعة الدراويش.

مجلس إدارة الإسماعيلي

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد تلقى عرضًا رسميًا من نظيره بيراميدز حيث تم تمت الموافقة على رحيله وتعويضه من خلال إبرام صفقات جديدة تكون قادرة على صنع الفارق مع الفريق وتساهم فى تطوره على الصعيد الهجومي وهو ما سيؤدى إلى تحسن النتائج بشكل تدريجي خلال المنافسات الرسمية.

وانضم صادق صاحب الـ 24 عامًا لصفوف الاسماعيلي صيف 2017 قادما من نادي القناة، ولعب بالقميص الأصفر 121 مباراة 98 بمسابقة الدوري العام و8 بكأس مصر و9 بدوري أبطال إفريقيا و6 بالبطولة العربية بواقع 7308 دقيقة، وسجل 5 أهداف وصنع 12 هدف فضلًا عن تتويجه مع المنتخب الأولمبى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التى أقيمت في مصر.

ويتواجد النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة، ويأتي معه كلا من" الجونة – والإسماعيلي – المقاولون العرب – سموحة – البنك الأهلي".

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

نصف نهائي كأس الرابطة

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز ، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏