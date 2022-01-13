/672141/سائق-تاكسي-يخفض-الأجرة-ل٥-جنيهات-للطلبة-أثناء-الامتحانات-ببورسعيد

نشر أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يعمل سائق سيارة أجرة "تاكسي" ، علي عدد من الجروبات الخاصة بمدينة بورفؤاد، اليوم الخميس، قيامه بتخفيض تسعيرة الأجرة للطلاب في نطاق المدينة ،ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وأعلن سائق ال"تاكسي" ويدعى عبدالرحمن حلمي عن رقم هاتفه المحمول وصورته بجانب سيارته عبر الجروبات، للراغبين في التواصل معه من الطلاب وأولياء أمورهم، موضحا أنه قرر تخفيض تسعيرة توصيله للطلاب داخل مدينة بورفؤاد أثناء فترة الامتحانات بنسبة حوالي 40% بحيث يدفع الطالب 5 جنيهات فقط بدلًا من الأجرة الرسمية وهي 8 جنيهات.

سائق تاكسي يخفض الأجرة ل٥ جنيهات للطلبة أثناء الامتحانات ببورسعيد

وأضاف أن تلك الخطوة أقدم عليها من تلقاء نفسه لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور خلال فترة الامتحانات، ودعمًا لأبناءه الطلاب، في ظل الضغط النفسي الواقع عليهم خلال فترة الامتحانات، وأيضًا الالتزامات المعيشية والتعليمية الأخرى لأولياء الأمور خاصة مصاريف الدروس الخصوصية، مضيفًا:"أعلم أن هذا أمر بسيط، ولكنها نوع من المشاركة المجتمعية البسيطة، وأتوقع انضمام سائقين آخرين للمبادرة التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور خلال فترة الامتحانات".

وتعتبر هذه اللافتة الانسانية لسائق التاكسي هي الاولى من نوعها بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد.

جدير بالذكر أن مدينة بورفؤاد تتبع محافظة بورسعيد وتمثل الشطر الآسيوي لهذه المحافظة الآفرواسيوية إذ تقع بورفؤاد على ساحل البحر المتوسط في الركن الشمالي الغربي لشبه جزيرة سيناء. يحدها شرقا محافظة شمال سيناء وجنوبا الإسماعيلية.

سائق تاكسي يخفض الأجرة ل٥ جنيهات للطلبة أثناء الامتحانات ببورسعيد

أنشئت بورفؤاد سنة 1920، وكان يقطنها في بداية الأمر 800 شخص من الأجانب الذي يعملون بورش شركة قناة السويس وقد صممت على الطراز الفرنسي وافتتحت سنة 1926 وسميت بذلك نسبة إلى الملك فؤاد الأول ،و كانت مدينة بورفؤاد الحي السابع لمدينة بورسعيد إلى ان تم إعلانها مدينة بقرار من رئيس الوزراء أحمد نظيف رقم 651 لسنة 2010 في مارس 2010.