/672143/غدا-حفلا-فنيا-للفرقة-القومية-للموسيقى-العربية-على-مسرح أوبرا دمنهور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والارتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقى.

هذا وصرحت المهندسة إيمان مكاوي- مدير دار أوبرا دمنهور، أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ستنظم غدا الجمعة 14 يناير الساعه الثامنة مساء ، حفلًا فنياً تحييه الفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

غداً.. حفلا فنيا للفرقة القومية للموسيقى العربية على مسرح أوبرا دمنهور

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغاني والقصائد العربية بهية - دار يا دار - هجرتك - زي الهوى - بيع قلبك - دارى العيون - يا خلي القلب - قصيدة مصر أجل إن ذا يوم ويختتم الحفل بألف ليلة وليلة.

غداً.. حفلا فنيا للفرقة القومية للموسيقى العربية على مسرح أوبرا دمنهور

يذكر أن الفرقة القومية للموسيقي العربية هي فرقة موسيقية مصرية أسستها الدكتورة رتيبة الحفني عام ١٩٨٩ وتهدف الي إحياء روائع الفن الموسيقى والتراثي ، وقد نجحت الفرقة على مدار ثلاثة عقود في لفت أنظار وأسماع الجماهير للقيم الفنية الأصيلة في فنون الموسيقى و كان الهدف من إنشاءها هو جمع التراث الموسيقى والغنائي في الدول العربية وتقديمه في أسلوب أكاديمي وعلمي متطور، ويقوم بالاشتراك في الأداء المنفرد نخبة من عازفي ومغنى هذا اللون من فناني الدول العربية وقد غنى بمصاحبة الفرقة كبار المطربين العرب مثل وديع الصافي وسعاد محمد وسعاد مكاوي وسمية قيصر ولطفي بوشناق.