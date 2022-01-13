/672145/مؤسسة-حياة-كريمة-تنعي-وفاة-8-أفـراد-بقـريـة-طليـا-فـي-حـادث-غرق-سياره

تقـدم مؤسسـة حيـاة كـريمـة بكافـة اعضائهـا ومتطوعيهـا بخالـص الـعـزاء لأهالـي قـريـة طليـا التابعـة لمركـز اشـمون بمحافظة المنوفيـة اثـر مـصـرع 8 أفـراد فـي حـادث غرق سياره نصف نقل كانت تقلهم عبر معديه نيلية.

دوت الخليج مؤسسة حياة كريمة وقامـت مؤسسـة حيـاة كـريمـة علـى الـفـور مـن خـلال المنسقين الميدانييـن بتقديـم واجـب الـعـزاء وسـبـل الـدعـم وتؤكـد مؤسسـة حيـاة كـريمـة علـى تقديمهـا تعويضـات لائقة لأسـر ضحايـا الـحـادث الأليم. واختتمت المؤسةة،” سائلين الله عـز وجـل ان يتغمـد الضحايـا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهـم ذويهم الصبر والسلوان”. هذا وأكدت مصادر رفيعة المستوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذى شهدته قرية أشمون بمحافظة المنوفية. وأضافت المصادر أنه فور علم السيد الرئيس بالأنباء الواردة عن الحادث وجه سيادتة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث . جدير بالذكر أن قرية القطا التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة قد شهدت حادث مأساوي بسبب سقوط سيارة نصف نقل تقل 22 شابا وفتاة، أثناء عودتهم من العمل بأحدى مزارع الدواجن، من أعلى معدية غير مرخصة، فى نهر النيل فرع رشيد، كانت فى طريقها لقرية التفتيش التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، أسفر عن غرق 8 ونجاة 14.

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