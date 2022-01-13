جنازة وحيد السنباطي لم يحضرها نجوم الفن.. الاكتفاء بالنعي على السوشيال ميديا

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لم يحضر أحد.. هكذا كان تشييع جثمان الفنان والصحفي الراحل وحيد السنباطي بجنازته من مسجد الفتح بالمعادي، وذلك عقب أن رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء الموافق 12 يناير.

جنازة وحيد السنباطي

حضر أهل وأصدقاء الفنان وحيد السنباطي جنازته، بينما لم يحضر أحد من نجوم الفن واكتفوا فقط بنعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي ورثاءه ببعض الكلمات.

وفاة وحيد السنباطي

وتوفى الفنان ومدير تحرير الأخبار وحيد السنباطي مساء أمس الأربعاء 12 يناير، ليكون الخبر صدمة على الوسط الصحفي والفني، وكتب ابن شقيقه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بسم الله الرحمن الرحيم (كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) توفى إلى رحمة الله تعالى عمي وحيد السنباطي».

وتابعا: «الله يرحمه له وعافه واعف عنه و ادخله جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب و الهمنا و الهم أهله الصبر و السلوان ولا حول ولا قوة الا بالله.. وانا لله وانا اليه راجعون». واختتم مطالبا الجمهور بالدعاء له: «ادعوله بالرحمه و المغفرة».

وحرص الكاتب الصحفي رئيس تحرير جريدة الأخبار وعضو مجلس نقابة الصحفيين خالد ميري، على نعي وحيد السنباطي، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «إن لله وإن إليه راجعون.. فقدت أسرة تحرير الأخبار الزميل والصديق وحيد السنباطي مدير التحرير.. اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك».

آخر ظهور وحيد السنباطي

وكان آخر ظهور للفنان الراحل على شاشات التلفزيون من خلال مسلسل سلسال الدم بأجزائه المختلفة، ومن بطولة عبلة كامل ورياض الخولي وأحمد سلامة ورانيا فريد شوقي والعديد من الفنانين، ومن تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.

من هو وحيد السنباطي؟

وحيد السنباطي ممثل مصري، ومن أشهر أعماله، مسلسل وحلقت الطيور نحو الشرق في عام 2002، ومسلسل الدالي ج1 في عام 2007، ومسلسل سلطان الغرام في عام 2007، ومسلسل بره الدنيا في عام 2010.

وسبق أن شارك الراحل وحيد السنباطي في مسلسلات ولاد السيدة والقاصرات والخفافيش وبفعل فاعل وخطوط حمراء والدالي وبرة الدنيا وزمن عماد الدين والعصيان وسلطان الغرام، كما شارك أيضا في بعض الأعمال السينمائية من خلال أفلام الهاربتان وصياد اليمام ودنيا وخالي من الكوليسترول.

أعمال وحيد السنباطي

وتعاون وحيد السنباطي مع العديد من المخرجين الكبار ومنهم رأفت الميهي ومصطفى الشال وأحمد صقر ومجدي أبو عميرة ويوسف شرف الدين وغيرهم من المخرجين.