/672149/الإسماعيلي-يواجه-سموحة-بالإسكندرية-في-كأس-الرابطة-المصرية

تنطلق صافرة بداية مباراة الإسماعيلي وسموحة، في الساعة الخامسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في أولى جولات المجموعة الثانية، ببطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في نسختها الأولى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة الإسماعيلي وسموحة في الخامسة مساء، على ملعب الإسكندرية، وتبث المباراة على قناة أون تايم سبورت اتش دي 2، بتعليق صوتي مؤمن حسن.

ويدخل الإسماعيلي بطولة كأس الرابطة، بكل قوة في محاولة التتويج بالبطولة، وإرضاء جماهيره، بعد تقديم موسيمين أكثر من سيئين في بطولة الدوري الممتاز.

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز ، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

محمد صادق

واستطلع مجلس الإدارة رأى اللجنة الفنية التى يترأسها حمادة المصري والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون، حيث وافقوا على الاستفادة من عائد انتقاله فى إنعاش خزينة النادي لضم صفقات جديدة ورغبته فى خوض تجربة آخرى خارج قلعة الدراويش.

مجلس إدارة الإسماعيلي

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد تلقى عرضًا رسميًا من نظيره بيراميدز حيث تم تمت الموافقة على رحيله وتعويضه من خلال إبرام صفقات جديدة تكون قادرة على صنع الفارق مع الفريق وتساهم فى تطوره على الصعيد الهجومي وهو ما سيؤدى إلى تحسن النتائج بشكل تدريجي خلال المنافسات الرسمية.

وانضم صادق صاحب الـ 24 عامًا لصفوف الاسماعيلي صيف 2017 قادما من نادي القناة، ولعب بالقميص الأصفر 121 مباراة 98 بمسابقة الدوري العام و8 بكأس مصر و9 بدوري أبطال إفريقيا و6 بالبطولة العربية بواقع 7308 دقيقة، وسجل 5 أهداف وصنع 12 هدف فضلًا عن تتويجه مع المنتخب الأولمبى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التى أقيمت في مصر.