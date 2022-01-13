/672152/بينهم-3-دول-عربية-الأمم-المتحدة-تعلق-حق-التصويت-لـ11-دولة

قررت الأمم المتحدة تعليق حق التصويت لـ11 بلدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة من بينها 3 دول عربية، بسبب عدم دفع مستحقاتها السنوية بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة.

دوت الخليج

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد في رسالة موجهة إلى الجمعية العامة إن إجمالي 11 دولة تخلفت عن سداد مدفوعاتها.

قائمة الدول المعلقة المشمولين بالقرار

وتشمل قائمة البلدان المحرومة من حق التصويت في الجمعية العامة، كلا من دولة أنتيغوا وبربودا، جزر القمر، الكونغو، غينيا، إيران، بابوا غينيا الجديدة، ساو تومي وبرينسيب، الصومال، السودان، فانواتو وفنزويلا.

وأشار غوتيريش إلى الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل بلد دفعه لاستعادة صوته، بالنسبة لإيران، عليها أن تدفع ما يزيد قليلا عن 18 مليون دولار بينما يحتاج السودان إلى ما يقرب من 300 ألف دولار وفنزويلا حوالي 40 مليون دولار.

فيما يتعين على كل دولة من الدول الأخرى دفع مبلغ أقل من 75000 دولار كحد أدنى لاستعادة تصويتهم.

الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة

يذكر أن الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر حوالي 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانيتها لعمليات حفظ السلام، وهي منفصلة وتم إقرارها في يونيو، حوالي 6.5 مليار دولار.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعليق حق أي بلد عضو في التصويت عندما تساوي متأخراته أو تتجاوز مبلغ المستحقات التي كان ينبغي أن يدفعها خلال العامين الماضيين. ومع ذلك فإن القرار سمح لثلاث دول، هي جزر القمر والصومال وساوتومي وبريسنيب، بالتصويت حتى نهاية الجلسة 76 للأمم المتحدة.

وتعتمد الأمم المتحدة تعتمد على تمويل البلدان الأعضاء التي تدفع مستحقاتها السنوية، أو تبرعات البلدان لمؤسسات الأمم المتحدة.