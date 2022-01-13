عاجل- مصر ترسل مساعدات طبية لجمهورية تنزانيا الاتحادية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث العسكرى للقوات المسحلة، إقلاع طائرتين عسكريتين بأطنان من المساعدات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتنزانيا.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الإفريقية فى مختلف الظروف. تأتى تلك المساعدات تأكيدا للدور المصرى المحورى فى محيطها القارى ولمساندة جهود الدول الإفريقية فى تجاوز كافة الأزمات التى تواجه شعوب القارة.

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