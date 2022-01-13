السيسى يشهد حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية بمنتدى الشباب (صور)

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة حرمه انتصار السيسى، لحضور الحفل الختامى للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، والذى يتضمن حفل خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتتضمن فعاليات الجلسة الختامية عروضا لأربعة شباب وهم، جون يوهانسن، من جنوب السودان، وأوكافور شينازا، من نيجيريا، وحاتم فتحى، من مصر، ودينا حسن، من مصر، وتلى العروض كلمة لممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية.

ويقدم ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية "ACCET، شهادة الاعتماد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتلقى دكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب كلمتها، ثم يسلم الرئيس السيسى، شهادات التخرج لخريجى الأكاديمية الوطنية.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.