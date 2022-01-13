رئيس الأركان يتفقد الكلية الحربية ويلتقى الطلبة المستجدين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - زار الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الكلية الحربية، والتقى بالطلبة المستجدين من الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة وأسرهم، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لإستراتيجية التطوير والتحديث بالكليات والمعاهد العسكرية.





حيث قام بالمرور على العملية التعليمية للطلبة المستجدين تابع خلالها عدد من الأنشطة التدريبية التى تُنفذ خلال المراحل الأولى من الإعداد والتأهيل للطلبة المستجدين بالكليات العسكرية، والتى عكست المستوى المتميز والمهارات البدنية العالية التى وصلوا إليها.

كما أدار حوارا مع الطلبة المستجدين وأسرهم نقل خلاله تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وهنأهم بنيل شرف الانضمام للقوات المسلحة، مؤكدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية لتخريج أجيال جديدة من الضباط المسلحين بالعلوم العامة والتخصصية قادرين على ممارسة دورهم فى حماية مقدرات الوطن.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالأداء المتميز للطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين فى التدريب، مؤكدًا على أهمية الارتقاء بالإعداد الذهنى والبدنى والاهتمام بالمهارات القيادية وتنمية روح المبادأة وسرعة اتخاذ القرار.

كما أوصى الفريق أسامة عسكر الطلبة بضرورة استغلال فترة دراستهم بالكلية لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات العلمية والميدانية ومواصلة البحث والإطلاع والمعرفة فى المجالات العسكرية بما يؤهلهم لتنفيذ المهام والمسؤوليات التى سيكلفون بها فى المستقبل.

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.