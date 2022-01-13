وزير النقل: المركز الطبى لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الخميس، المؤتمر الدولى الطبى الثانى لأطباء سكك حديد مصر، وبحضور لفيف من أستاذة الجامعات المصرية وممثلى الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وممثلى الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل.





وقال المهندس كامل الوزير: "أرحب بكم جميعا فى افتتاح المؤتمر العلمى الثانى لشركة المركز الطبى لسكك حديد مصر والذى يشهد طفرة غير مسبوقة فى تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة ، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذى تشهده الدولة المصرية فى مختلف المجالات ومنها قطاع النقل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وتابع وزير النقل: "نود أن نرسل أسمى آيات الشكر والتقدير والإعزاز لكافة الأطقم الطبية المصرية الذين كانوا ولا زالوا خط الدفاع الأول فى مواجهة جائحة كورونا داعين الله تعالى أن يزيل الغمة وينعم بالشفاء على كافة المصابين ويرحم من فارقونا ويحفظ شعبنا العظيم من كل مكروه وسوء".

وأضاف الوزير: "اليوم نشعر بالفخر ونحن نرى أمام أعيننا ثمار مجهوداتنا بالمركز الطبى لسكك حديد مصر وهو يقدم أفضل الخدمات الطبية وفقا للمعايير الطبية الدولية، إن التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة فى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة ليجسد مدى ما وصلت إليه تقدم بكافة أقسامها حيث تم فتح عدد من الأقسام الجديدة وتطوير كافة الأقسام الموجودة فضلا عن تطوير المعامل وإمدادها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية الحديثة وإدخال خدمات جديدة بالعيادات وإنشاء عدد من فروع الصيدليات لتوفير وصرف العلاج".

وقال: "إن ما تحقق من إعادة تشغيل مستشفى أبو زعبل وتخصيصها لحالات العزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد وتجهيزها لهو مثال آخر جديد على تطور الخدمات الطبية وسرعة التعامل مع الأزمات فى وقت قياسى، بالإضافة إلى إنشاء صيدلية جديدة بأبو راضى لخدمة العاملين بالورشة من أبناء السكة الحديد وعمل عيادات تخصصية بمحطات المترو ، ولأهلنا بصعيد مصر فقد تم تطوير المنطقة الجنوبية بالكامل وإدخال كافة الخدمات الطبية بها وإنشاء صيدليات لخدمتهم".

وأوضح : "إن النقاط الثلاثة الأخيرة جاءت من نتائج الزيارات المختلفة بقطاعات السكك الحديدية حيث تخدم مستشفى أبوزعبل كل العاملين بالسكك الحديدية ومواطنى المنطقة وسيستمر التطوير لتقديم خدمات متميزة وكذلك تم تطوير الخدمات الطبية للعاملين فى ورش كوم أبو راضى ببنى سويف والمنطقة الجنوبية لتقديم اعلى مستويات الرعاية الطبية للعاملين وللمواطنين بهذه المناطق"، مشيرا إلى أن كاف العاملين بوزارة النقل يتلقون الرعاية الطبية عن طريق المركز الطبى لسكك حديد مصر فى ظل وجود اطقم طبية على أعلى مستوى وفى ظل الحوكمة والانضباط فى تقديم الخدمات الطبية وفى ظل تسابق الجميع على أداء مهام وظيفته بكل انضباط، مضيفا: "نحن داعمين لتطوير كل قطاعات وهيئات وشركات وزارة النقل لتصبح فى طليعة الهيئات بالدولة ولتقديم خدمة متميزة وآمنة ومتطورة للمواطن المصرى".

وفى ختام كلمته قال: "أتوجه بخالص الشكر على حسن استماعكم مع خالص تمنياتى بالنجاح والتوفيق لمؤتمركم الموقر فى تحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده والتى من شأنها دعم الجهود فى المجال الطبى ومواكبة التطورات المتلاحقة فى هذا المجال".