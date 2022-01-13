إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول فى أسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت نائب محافظ أسوان غادة أبوزيد نائب المحافظ ورئيس اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لاحتواء تداعيات السيول فى بيان اليوم الخميس، إن هناك متابعة لحظية من المحافظ لكل الأعمال الجارى تنفيذها بالمناطق المتضررة برعاية مبادرة (الناس لبعضهم).

وأضافت أن مبادرة (الناس لبعضهم) تم إطلاقها فى مارس 2020 بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، حيث تقوم الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة باستكمال أعمال الترميمات للمنازل بجزيرة عواض بمدينة أسوان، مع تطوير المرسى الرئيسى للجزيرة.

وأشارت إلى أنه بالتوازى مع ذلك تواصل جمعية الأورمان جهودها لإنشاء المنازل المتضررة منطقتى خور عواضة والسيل الريفى شرق مدينة أسوان، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء بالكامل للمنازل والأسقف.

ولفتت إلى أنه يتم أيضا تنفيذ أعمال النجارة والسباكة والكهرباء، فيما جار العمل فى أعمال المحارة والبياض والتى تم نهوها فى بعض هذه المنازل مع تركيب السيراميك.

وأوضحت أن مؤسسة (مصر الخير) تنفذ أعمال الإنشاء وإعادة إعمار المنازل المتضررة بمناطق عزب كيما، وهو الذى يتواكب مع استكمال الأعمال بجميع المناطق المتضررة من السيول بباقى مدن ومراكز المحافظة.

ولفت إلى تسكين 255 أسرة بمساكن متضررى السيول بحى السلام بالعلاقى من إجمالى 504 وحدات سكنية كاملة الأثاث والتأسيس من كافة المتطلبات المعيشية.