محافظ المنوفية يستعرض خطة تطوير المناطق غير المخططة فى شبين الكوم

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق والوفد المرافق، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بعدد من المناطق الغير مخططة بشبين الكوم.
وأوضح محافظ المنوفية أنه تم بحث المشروعات التى تم الانتهاء منها كمرحلة أولى بحى غرب شبين الكوم، فضلا عن تنفيذ المشروع القومى لعواصم المحافظات والمنفذ بقرية الراهب، بالإضافة إلى بحث سبل الإستفادة لعدد من المواقع المقترحة بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم لإستثمارها بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.
وأضاف أنه تم الانتهاء من رصف ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحى، أعمال الإنارة وبلاط الانترلوك لـ 176 شارعا رئيسيا ومتفرعا بنطاق الحى والعزبة الغربية، مشيرا إلى أنه جار العمل بالمرحلة الثانية ضمن خطة التطوير لرفع كفاءة 80 شارعا ومتفرعاتهم بمنطقة كفر المصيلحة وميت خاقان، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية بنطاق حى شرق شبين الكوم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه.
وأعرب المحافظ عن تقديره للجهود التى ينفذها صندوق التنمية الحضرية فى التخطيط والإشراف وتقديم الدعم اللازم لتطوير المناطق الغير مخططة بالمحافظة من أجل تحقيق تنمية شاملة وملموسة على أرض المنوفية.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق جهود محافظ المنوفية الغير محدودة فى تقديم التيسيرات اللازمة للمشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظة، مؤكدا أن ملف تطوير المناطق الغير مخططة يأتى على رأس أولويات واهتمام الدولة لتحقيق الاستقرار الآمن لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة وتقديم الخدمات اللازمة لهم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.
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