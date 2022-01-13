تواصل فتح وتشغيل معبر رفح البرى من الجانبين لعبور العالقين وإدخال المساعدات

واصلت السلطات فتح وتشغيل معبر رفح البري، اليوم الخميس، من الجانبين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر إلى استمرار الفتح والتشغيل اليوم؛ لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية للتيسير على الإخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

كما يتم أيضا افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت؛ لإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة).. فيما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.