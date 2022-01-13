الرئيس السيسي يسلم شهادات التخرج لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، شهادت التخرج لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب فى اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الرابعة، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.

وسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شهادة التخرج للمهندس المعماري عمر سيف الله خريج برنامج المبعوثين في الخارج مدرس مساعد بهندسة القاهرة والحاصل على منحة نيوتن لنيل درجة الدكتوراة في جامعة (يو سي ال) بلندن.

كما سلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شهادة التخرج، إلي الشيخ محمد السيد أبو هاشم خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة امام وخطيب ومدرس مسجد السيدة زينب، والذي تميز بقوة عباراته ومرونته في التعامل مع زملاءه اثناء فترة تدريبه بالبرنامج.

وسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا شهادة التخرج للطيار داليا علاء الدين خليفة، خريجة برنامج تدريب الطياريين الجدد بشركة مصر للطيران، والتي تميزت بمهاراتها القيادية وادائها المتميز خلال فترة تدريبيها بالبرنامج.

وشمل تسليم الشهادات: المحامي العام إيمان سمير القمري خريجة برنامج تدريب السادة المحامين العموم بالنيابة العامة محام عام التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية وأولى عضوات النيابة العامة، وشهادة التخرج إلي المهندس محمد احمد الصرفي خريج برنامج تدريب اعضاء المكتب الفني للسيد رئيس هيئة قناة السويس وكيل قسم بالمكتب الفني لرئيس الهيئة وتميز بالعمل الجماعي وكونه عضو فعال في فريق العمل.. كما تسلمت المستشارة شاهندة محمد كمال خريجة برنامج تدريب السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة دفعة 2014 تميزت بالحماس والتفاعل ونشر الروح الايجابية خلال فترة تدريبها بالبرنامج.

كما سلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شهادة التخرج إلي المستشار شنودة نسيم قلدس، خريج برنامج السادة معاوني النيابة الادارية دفعة 2012 شهادة التخرج، والذي تميز بالالتزام ولمهارات القيادية خلال فترة تدريبه بالبرنامج، والمستشار بلال احمد شمس الدين خريج برنامج مجلس الدولة دفعة 2015، مندوب مساعد بمجلس الدولة تميز بقدرته على اتخاذ القرارات وروح المبادرة والدافعية أثناء فترة تدريبه، والدكتورة سارة عبد الحميد عبد الجابر خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة مدرس بقسم طب النانو بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ حاصلة على جائزة الكيمياء الخضراء لعلوم الحياة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(يونسكو).

يشار إلى أن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم انطلقت الاثنين الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار "العودة معًا"، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الجاري.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى لجمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.