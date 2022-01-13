رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد الكلية الحربية ويلتقى بالطلبة المستجدين وأسرهم

قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة للكلية الحربية إلتقى خلالها بالطلبة المستجدين من الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة وأسرهم ، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لإستراتيجية التطوير والتحديث بالكليات والمعاهد العسكرية .
حيث قام بالمرور على العملية التعليمية للطلبة المستجدين تابع خلاله عدد من الأنشطة التدريبية التى تُنفذ خلال المراحل الأولى من الإعداد والتأهيل للطلبة المستجدين بالكليات العسكرية ، والتى عكست المستوى المتميز والمهارات البدنية العالية التى وصلوا إليها .
كما أدار حواراً مع الطلبة المستجدين وأسرهم نقل خلاله تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، وهنأهم بنيل شرف الإنضمام للقوات المسلحة ، مؤكداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية لتخريج أجيال جديدة من الضباط المسلحين بالعلوم العامة والتخصصية قادرين على ممارسة دورهم فى حماية مقدرات الوطن .
وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز للطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين فى التدريب ، مؤكدًا على أهمية الإرتقاء بالإعداد الذهنى والبدنى والإهتمام بالمهارات القيادية وتنمية روح المبادأة وسرعة إتخاذ القرار.
كما أوصى الفريق / أسامة عسكر الطلبة بضرورة إستغلال فترة دراستهم بالكلية لتنمية قدراتهم وإكتساب المهارات العلمية والميدانية ومواصلة البحث والإطلاع والمعرفة فى المجالات العسكرية بما يؤهلهم لتنفيذ المهام والمسئوليات التى سيكلفون بها في المستقبل.
حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة .
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