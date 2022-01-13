وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي على تكريم أحد أئمة الأوقاف في منتدى...

يتقدم أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله بتكريم الشيخ محمد السيد أبو هاشم إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة وأحد شباب أئمة الأوقاف المتميزين وخريج الأكاديمية الوطنية للتدريب ، ويتمنى له مزيدًا من التوفيق .
جدير بالذكر أن الشيخ/ محمد السيد أبو هاشم أحد أئمة الأوقاف الذين صدر لهم قرار وزاري بالإيفاد للخارج خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ لإحياء أيام وليالي شهر رمضان بدولة ألمانيا.
هذا وأكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خير داعم للشباب وللخطاب الوسطي وللفكر الوسطي المستنير.
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