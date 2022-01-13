وكيل النواب : منتدى شباب العالم حقق مكاسب سياسية واقتصادية وسياحية لمصر

أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب،أن منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ والذى يختتم أعماله اليوم بعد أربعة أيام من المناقشات والجلسات للمنتدى، إضافة إلى الكلمات والمداخلات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ناجحاً وحقق مكاسب متعددة لمصر كما حقق جميع أهدافه لصالح الشباب المصرى وشباب العالم كله.

وقال "سعد الدين " - في تصريحات صحفية اليوم /الخميس/ - إنه يأتي في مقدمة النجاحات التي حققها هذا المنتدى العالمي الكبير، النجاحات التي حققتها مصر في الاستعدادات المسبقة لعقد المنتدى طوال جلساته، خاصة فيما يتعلق بتطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، معتبراً هذا المنتدى بمثابة ضربة البداية لعودة جميع المؤتمرات والمنتديات العالمية والإقليمية من جديد رغم وجود فيروس كورونا من خلال التطبيق الدقيق للتجربة المصرية فى عقد هذا المنتدى غير المسبوق عالمياً منذ ظهور جائحة كورونا.

وأردف المستشار أحمد سعد الدين إنه من المكاسب المهمة التي حققها هذا المنتدى رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الواضحة والحاسمة بشأن ضرورة التعاون الدولي في مواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، معتبراً جلسة المنتدى حول هذا الملف بمثابة خارطة طريق للاستعدادات المصرية المكثفة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.

وأضاف وكيل أول مجلس النواب أنه من ضمن هذه المكاسب نجاح مصر بقيادة الرئيس السيسىي في توصيل رسالة المنتدى وشباب العالم في كل مايتعلق بملف حقوق الإنسان، وضرورة ألا تكون نظرة المجتمع الدولي لهذا الملف ضيقة، وإنما يجب أن تؤخذ برؤية مصر ومنتدى شباب العالم بأن يتم تطبيق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة، من خلال إقرار حقوق الإنسان الصحية والتعليمية والاجتماعية وحقه في السكن الكريم وغيرها من الحقوق الأخرى، مشيراً إلى أن الأهم من ذلك كله أن هذا المنتدى حقق مكاسب كبيرة وغير مسبوقة لمصر من خلال الترويج الكبير للأوضاع السياسية، وماتشهده مصر من حالة رائعة من الاستقرار الأمني، إضافة إلى الترويج لمصر اقتصادياً واستثمارياً وسياحياً، خاصة بعد الاهتمام العالمى الكبير من مختلف وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية من نقل كل مايدور من مناقشات داخل منتدى الشباب العالمى بشرم الشيخ فى صدر نشراتها وتقاريرها عن المنتدى.

ووجه المستشار أحمد سعد الدين تحية قلبية لجميع القائمين على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، مؤكداً أنهم يستحقون كل التحية والاحترام بعد انبهار العالم كله، وإشادة جميع المشاركين فيه بالأداء رفيع المستوى وغير المسبوق فى تنظيم المنتدى ونجاحه الكبير الذي حققه محلياً وعربياً وافريقياً وعالمياً.