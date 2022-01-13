/672154/إصابة-4-أشخاص-في-حادث-تصادم-ميكروباص-بعامود-كهربائي-بطريق-المراشدة-بقنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد تصادمها بعامود كهرباء بطريق المراشدة، بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

وتلقي اللواء مسعد ابو سكين، مدير أمن قنا، اخطارا يفيد بإصابة 4 أشخاص، بجروح وكسور إثر انقلاب سيارة ميكروباص بعد تصادمها بعامود كهرباء بطريق الصوامع بقرية المراشدة بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بعامود كهربائي بطريق المراشدة بقنا

علي الفور تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، أمس ، على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بعامود كهربائي بطريق المراشدة بقنا

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بمركز نجع حمادي، وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام والدفع بقوة أمنية لعمل التحريات اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة بيشوي بيلمون، يبلغ من العمر 19 عاما، طالب جامعي، مشنوقا داخل منزله بمركز نجع حمادي.

وكشفت التحريات الأولية أن شاب أقدم على الانتحار بشنق نفسه حزنا على وفاة والدته، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة منذ يومين متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.