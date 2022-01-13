/672155/للعام-الثالث-على-التوالي---الري-تنجح-فى-تمديد-ترخيص-الأيزو-فى-تحاليل-المياه

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة قد نجح للمرة الثالثة على التوالي فى تمديد ترخيص إعتماد الأيزو (ISO/IEC 17025: 2017) فى الإختبارات الكيميائية والميكروبيولوجية لأربعة سنوات قادمة ، بقائمة إعتماد جديدة بعد إضافة (٥) عناصر كيميائية أخرى.

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وأوضح الدكتور عبد العاطى بأن هذه الشهادة بمثابة ترخيص للمعمل بالحق فى إستخدام لوجو الإعتماد فى إصدار أى تقارير (فنية / شهادات) تحت مظلة المجلس الوطني للإعتماد الموقع على إتفاقية الإعتراف المتبادل مع منظمه التعاون الدولي للإعتماد للمعامل (ILAC).

استخدام أحدث الانظمة في العالم

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المعمل المركزي بالوادى الجديد وفقاً لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة ، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات ، وإعداد الدورات المتخصصة للسادة الكيميائيين .. الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الإعتماد الدولي الايزو ( ١٧٠٢٥ ) فى مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام ٢٠١٣ في عدد (٣٦) عنصر كيميائي وفيزيائي وعدد (٥) فحوصات ميكروبيولوجيه وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله احد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية ، ولتحقيق الإستفادة المثلى من إمكانيات المعمل المركزي في مجال مراقبة نوعية المياه فقد تم إنشاء عدد (٣) معامل فرعية تحت إشراف المعمل المركزي في المنيا وطنطا والداخلة.

نجاح الاختبارات بدقة عالية

وأكد عبد العاطي أنه بالاضافة الى ذلك فقد سبق إختيار المعمل المركزي بالوادي الجديد من قبل المجلس الوطني للإعتماد التابع لوزارة الصناعة والتجارة للإشتراك في تقييم بعض تركيزات العناصر العالية والمنخفضة بالمعمل الحكومي بهونج كونج بالاشتراك مع عدد كبير من المعامل العالمية المعتمدة من مختلف دول العالم ، وأظهر التقرير النهائي نجاح المعمل في هذه الاختبارات بجودة ودقة عالية ، ويأتي اشتراك المعمل في هذه التقييمات بهدف تحقيق اشتراطات المواصفة الدولية والوقوف جنباً إلى جنب ما بين مصاف المعامل العالمية ، كما سبق حصول المعمل على شهادة تقييم عالمية من المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة ، وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لإعتماد المختبرات.