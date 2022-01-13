/672158/إبراهيم-الديب-يشيد-بحفل-تخرج-الأكاديمة-الوطنية-للتدريب-ويؤكد-وستخرج-أجيال-من-القادة-الحقيقيين

قال النائب إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب، إنه شعر بالفخر في اللحظة التي تسلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة اعتماد المؤسسة الوطنية لتدريب الشباب، من ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية «ACCET» على هامش فعاليات اليوم الأخير من منتدى شباب العالم المقام في مدينة شرم الشيخ منذ العاشر من يناير الجاري.

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وأضاف الديب، إن حديث ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية، وصفه لما تم بـأنه «إنجاز استثنائي»، لم يشهد تسجيل أي قصور من الأكاديمية، وأن الأكاديمية تفي بجميع المعايير في مجال العلاقات المهنية والأهداف والبرامج والمواد التعليمية ومؤهلات المعلمين والإشراف التعليمي ورضا الطلاب، أمر يدعو إلى الفخر لأن كل ما قيل لم يكن على لسان مسئول مصري وإنما على لسان ممثل هيئة أمريكية للاعتماد تعمل منذ سبعينات القرن الماضي.

إبراهيم الديب: منتدى شباب العالم أظهر احترام مؤسسات العالم للقيادة المصرية

وأكد عضو مجلس النواب، أنه على ثقة بأن الأكاديمية، والبرامج الرئاسية ستفرز المزيد من النجاحات، وستخرج أجيال من القادة الحقيقيين لأن اختباراتها صارمة ولا مكان فيها للوساطة والمحسوبية، وأن المعيار الأول هو الكفاءة والكفاءة وفقط، وهو ما يؤكد أننا أمام مصنع للقادة وللشباب الذين سيقودون مصر في المستقبل.

وأوضح الديب، أن منتدى شباب العالم بكل جلساته، يدعو إلى الفخر، وأظهر احترام مؤسسات العالم للقيادة المصرية، وللشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في كلمات كل المتحدثين الذي أشادوا بمصر وتجربتها وريادتها في كثير من المجالات.

ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2022 بحضور الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2022، والذى شهد على مدار ثلاثة أيام مناقشات هامة.

وشهدت جلسة أمس الأربعاء حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجلسة الرئيسية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمشاركة قائمة تضم نُخبة من المتحدثين وهم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،وايلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر،وحسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع،وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وأليكس ستيفاني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "بيم" لرعاية المشردين وفاقدي المأوى، وسارة البطوطي، رئيسة ومؤسسة شركة "إيكو كونسلت"،وميكايلا سيسني،المستشار المستقل ومؤسس شركة "بريام جلوبال" لرعاية ذوى الهمم.