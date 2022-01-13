/672160/ليفربول-يكشف-عن-موقف-أليسون-وأرنولد-من-مباراة-آرسنال-بكأس-الرابطة

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف الثنائي تريند أليكسندر أرنولد، وأليسون بيكر، في التواجد في صفوف الريدز اليوم أمام آرسنال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وآرسنال ، في العاشرة إلا ربع مساء، في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال البيان الرسمي للنادي، إن أليسون من المرجح عودته للتشكيل الأساسي بذهاب نصف نهائي كأس كاراباو ضد آرسنال مساء اليوم.

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يدخل ليفربول مباراة آرسنال اليوم، وهو يشهد العديد من الغيابات في صفوف فريقه، والتي تأتي على رأسهم لاعبي المنتخبات الإفريقية، لمشاركتهم في بطولة كأس أمم إفريقيا.

يشهد ملعب الأنفيلد، معقل فريق ليفربول، على لقاء اليوم، وتبث المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي براميم 1، بتعليق صوتي الدولي الجزائري حفيظ دراجي.

غيابات ليفربول للمشاركة في أمم أفريقيا

ونرصد لكم في الأسطر القادمة غيابات ليفربول أمام أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية، ونأتي في الأول بغيابت اللعبين المشاركين في أمم أفريقيا 2021، الأول محمد صلاح مع منتخب مصر، وساديو مانى مع منتخب السنغال، ونابي كيتا مع منتخب غينيا.

في حين تأتي باقي غيابت الفريق وعلى رأسهم المدير الفني للفريق، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، "يورجن كلوب المدير الفني، روبيرتو فيرمينيو، صانع ألعاب، أليسون بيكر حارس المرمى، جويل ماتيب مدافع، ميناميو خط الوسط، ديفوك أورويجي مهاجم، إيليوت خط الوسط، أدريان حارس المرمى، والتي من المتوقع اللحاق بالمباراة.

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

تواجه الفريقين في 58 مباراة من قبل بالدوري الانجليزي، نجح ليفربول في الفوز بـ 23 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق أرسنال 16 مباراة وخيم التعادل بينهم على 19 مباراة.

سجل ليفربول في شباك ارسنال 97 هدف خلال الـ 58 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق ارسنال في شباك ليفربول 72 هدف.