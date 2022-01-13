/672161/أحمد-بهاء-شلبي-يشكر-الرئيس-السيسي-علي-إنشاء-كوبري-بديلا-لمعدية-أشمون

وجه النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي متابعته تفاصيل الحادث المأساوي الذى شهدته قرية أشمون بمحافظة المنوفية، وتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدراسة أنسب الحلول، والتي خلصت إلى تنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة، للتسهيل على المواطنين، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

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وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، طالب الحكومة بإدراج تطوير المعديات علي النيل ضمن المشروع القومي "حياة كريمة "، نظرا للحوادث المؤسفة الواقعة بسبب تلك المعديات الخطرة، واستبدالها بكباري تحفظ أرواح المئات من المواطنين، خاصة وأن حوادث المعديات باتت كابوس حقيقي للمصريين، نتيجة القصص والروايات المأساوية لحوادثها، والذي يكون ضحاياها من طلبة المدارس وعمال المزارع والمصانع.

أحمد بهاء شلبي يشكر الرئيس السيسي علي إنشاء كوبري بديلا لمعدية أشمون

وقال "شلبي"، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن قرار الرئيس السيسي، يعكس حرصه الدائم علي توفير حياة كريمة لكل المواطنين، وشعوره بحجم المأساة التي طالت أسر ضحايا معدية " أشمون – القطا "، مؤكدا علي أن قرار الرئيس السيسي وتشكيل لجنة حكومية لانشاء الكوبري في أسرع وقت أثلج صدور أهالي أشمون.

وطالب شلبي، الحكومة بسرعة عمل حصر عاجل وفوري للمعديات الاكثر خطورة علي حياة المواطنين، وتحديد جدول زمني لتطويرها، ودراسة إنشاء كباري على النيل في المناطق التي بها كثافات سكانية ولا يصلح بها عمل المعديات، خاصة والتي تنقل عمال مصانع أو طلبة مدارس وجامعات.