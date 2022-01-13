/672162/120-ألف-جنيه-تعويضا-لأسرة-كل-متوفى-فى-حادث-معدية-أشمون

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن صرف 120 ألف جنيه من ديوان عام المحافظة لأسرة كل متوفى بحادث معدية المناشى والذى وقع مساء الاثنين الماضى بإجمالى 8 حالات وفاة كمساعدة مالية عاجلة، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بصرف المساعدات والتعويضات اللازمة وتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية لتلك الأسر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع أسر الضحايا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

دوت الخليج

وعلمت "دوت الخليج" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فور علمه بالأنباء الواردة عن حادث معدية أشمون، وجه رئيس الوزراء بتنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة، للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين

وقدم محافظ المنوفية خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مشيراً إلى أنه منذ وقوع الحادث تابع بنفسه الموقف أولاً بأول مع كافة الجهات المعنية، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين للإطمئنان على جميع حالاتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء. جدير بالذكر أنه قد وقع حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال في معدية أشمون بمحافظة المنوفية من المعدية الخاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشى دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة والتى كانت فى إتجاها للبر الآخر تجاه محافظة المنوفية.

تشييع جثامين الضحايا

وكان المئات من أهالى قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، شاركوا في تشييع جثتى ضحيتين من ضحايا حادث معدية أشمون بسبب سقوط سيارة تقلهم وآخرين من عمال اليومية في مياه النيل، عقب انتهاء فترة عملهم بإحدى مزارع البيض، ومصرع 2 ونجاة 14 آخرين، فيما يجري البحث عن 7 مفقودين.