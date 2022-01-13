/672164/خالد-الحداد-حياة-كريمة-قضت-على-الفقر-بتحسين-معيشة-60-مليون-مصري

أشاد النائب خالد الحداد، عضو مجلس النواب، بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من 196 دولة على مستوى العالم، ولمدة 4 أيام فى لفترة من 10 : 13 يناير، وبحضور الرئيس السيسي، مؤكدا انه يعزز من مفاهيم الجمهورية الجديدة نحو تمكين الشباب وتوفير حياة كريمة.دوت الخليج

دوت الخليج

حياة كريمة

وأكد النائب خالد الحداد، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجحت كتجربة تنموية رائدة فى مواجهة الفقر وما يصحبه من جهل وتخلف تؤثر على سير الأمم والمجتمعات، موضحا ان حياة كريمة غيرت وجه الحياة فى الريف المصري لقرابة 60 مليون مصري، من خلال العديد من المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وثمن النائب خالد الحداد، عضو مجلس النواب، الورش التحضيرية والجلسات التي عقدت على مدار الـ 4 أيام، ضمن فعاليات المنتدى،مؤكدا أن هذه اللقاءات عززت من أطر الحوار وما يتعلق بالمشكلات والقضايا التي يواجهها المجتمع الدولي خاصة ما يتعلق بالتنمية المستدامة، والتغير المناخي.

واوضح عضو مجلس النواب أن إعادة الإعمار لابد أن يكون من أولويات العالم والمجتمع الدولي، مشيدا بالتجربة المصرية المتكاملة في القضاء على الإرهاب، وإعادة الاعمار ، وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن تمكين الشباب باعتبارهم محور التنمية بما لديهم من طاقات وأفكار مبدعة يمكن الاستفادة منها لحل المشاكل الراهنة.