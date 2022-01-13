نيفين جامع:نظام تسوية المدفوعات يستهدف تيسير العلاقات المصرفية القارية ويسهل حركة التجارة البينية

/672166/نيفين-جامعنظام-تسوية-المدفوعات-يستهدف-تيسير-العلاقات-المصرفية-القارية-ويسهل-حركة-التجارة-البينية

دوت الخليج

و أقيمت هذه الفعاليات بالعاصمة الغانية اكرا تحت رعاية نانا اكوفو ادو رئيس جمهورية غانا، وجاءت تحت عنوان "ربط المدفوعات وتسريع التجارة في افريقيا" وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من هذا النظام، والعمل على تحقيق التكامل التجاري بين دول القارة الأفريقية.

نيفين جامع: الدولة المصرية حريصة على تحقيق التكامل الاقتصاي الإفريقي وزيادة معدلات التبادل التجاري

وحضر الفعاليات محمودو باويوميا، نائب رئيس دولة غانا و وامكيلي میني سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، و أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، و موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، و مامادو إيسوفو الرئيس السابق للنيجر، و كين أوروفي أتا، وزير المالية الغاني، و جودوين ايميفيل، رئيس مجلس تسيير نظام المدفوعات والتسويات الإفريقية، و مايك أوجبالو، الرئيس التنفيذي لنظام المدفوعات والتسويات الإفريقية.

وضم الوفد المصري المشارك كل من السفير أيمن الدسوقي سفير مصر بدولة غانا والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمستشار تجاري أحمد طارق رئيس المكتب التجاري المصري بغانا.

فيما أكدت جامع، حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية، مشددة علي أهمية تفعيل العمل القاري المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتلبية احتياجات القارة والاستغلال الامثل لمواردها ومقوماتها الكبيرة وتحقيق التنمية والرخاء لشعوبها.

وأضافت أن نظام تسوية المدفوعات يتيح التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بالعملات المحلية وهو ما يسهم في توفير العملة الصعبة وتيسير حركة التجارة بين الدول أعضاء الاتفاقية، لافتة أن النظام يعتبر إحدى الأدوات التشغيلية الخمس الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التي أطلقها الرئيس السيسي خلال ترأس مصر للاتحاد الافريقي عام 2019، وذلك خلال فعاليات القمة الاستثنائية الثانية عشر للاتحاد الافريقي والتي عقدت بمدينة نيامي عاصمة دولة النيجر.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يستهدف تيسير العلاقات المصرفية القارية، بغرض تسهيل حركة التجارة البينية والأنشطة الاقتصادية بين الدول الأفريقية في إطار المنطقة، بما يضمن التدفق الفعال للمدفوعات بشكل آمن عبر الحدود الأفريقية، وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

و مشروع نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي AFREXIM BANK ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الافريقية، وذلك بهدف تطوير الإطار التنظيمي للمدفوعات عبر الحدود وتوفير خدمة الدفع والتسوية التي يمكن للبنوك التجارية ومقدمي خدمات الدفع والشركات المالية في جميع أنحاء المنطقة التعامل بها.