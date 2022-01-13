عاجل- اكتشافات أثرية جديدة فى البر الغربى بالأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية برئاسة الدكتورة هوريج سوروزيان، خلال الموسم الأثرى الحالى أثناء الأعمال الجارية بمشروع ترميم تمثالى ممنون والمعبد الجنائزى للملك أمنحتب الثالث المعروف باسم "معبد ملايين السنين" بالبر الغربى بالأقصر، فى الكشف عن مجموعة من الأحجار الضخمة لتمثالين ملكيين على هيئة أبوالهول والآلهة سخمت، هذا بالإضافة إلى الكشف عن بقايا جدران وأعمدة مزخرفة بمناظر احتفالية وطقسية.





من جهته، أوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن من بين القطع المكتشفة أجزاء من تمثالين ضخمين للملك أمنحتب الثالث من الحجر الجيرى على هيئة أبوالهول، مرتديا غطاء الرأس النمس واللحية الملكية، وقلادة عريضة حول العنق والذى تم العثور عليهما فى المنطقة الخلفية لبوابة الصرح الثالث، مشيرا إلى أن جميع القطع الخاصة بهذين التمثالين قد خضعت لعمليات دقيقة من التنظيف والتقوية والترميم، والتى أظهرت وجود نقش بمنطقة الصدر يحمل الاسم الملكى لامنحتب الثالث وهو "محبوب المعبود آمون رع".

وأضاف أن البعثة عثرت أيضا على ثلاثة تماثيل نصفية من الجرانيت الأسود للإلهة سخمت، عند واجهة الفناء المفتوح، وصالة الأعمدة الكبرى للمعبد، وسيتم تجميع هذه القطع مع قطع أخرى تم العثور عليها فى وقت سابق فى الموقع وذلك تمهيدا لعرضها فى أماكنها الأصلية بالمعبد.

وأشار إلى الكشف عن عدد من النقوش الخاصة بجدار من الحجر الرملى عليه مناظر تمثل احتفالات لعيد الحب-سد وتمثال صغير من الجرانيت الأسود لأحد الموظفين جالسا ربما بجانب زوجته وقد أشارت الدراسات انه من المرجح أن يعود تاريخ هذا التمثال لفترة ما بعد العمارنة عندما استمرت أعمال الترميم فى هذا المعبد بواسطة الفنانين والكتاب.

وتابع: كذلك تم العثور على بعض قواعد لأعمدة والكتل الحجرية فى النصف الجنوبى من صالة الأعمدة الكبرى الأمر الذى يوضح أن هذه الصالة كانت أكبر مما هو معروف بمزيد من الأعمدة، ونقلت هذه القطع من أماكن الكشف عنها داخل المعبد لترميمها وإعادة تركيبها حيث ظهرت الألوان الأصلية للعديد منها وذلك تمهيدا لإعادة وضعها فى أماكنها الأصلية بالمعبد.

وأكدت الدكتورة هوريج سوروزيان رئيسة البعثة، أهمية هذا الكشف حيث إن العثور والكشف عن تمثالين ضخمين على هيئة أبو الهول يؤكد وجود بداية طريق المواكب الذى يقع ما بين الصرح الثالث للمعبد وفناء الأعمدة، والذى كان يقام فيه الاحتفالات الخاصة بعيد الوادى الجميل كل عام وكذلك الاحتفالات الخاصة بعيد الحب-سد للملك فى العشر سنوات الأخيرة من حكمه.

وأشارت إلى أن الدراسات المبدئية التى أجرتها البعثة على تمثالى أبوالهول أوضحت أن طولهما يبلغ ما يقرب من 8 أمتار.

مشروع ترميم تمثالى ممنون ومعبد الملك أمنحتب الثالث، بدأ فى عام 1998 تحت إشراف وزارة السياحة والآثار والمعهد الألمانى للآثار للحفاظ على بقايا المعبد وإعادة بناءه من جديد، وعثرت البعثة من قبل على العديد من التماثيل الضخمة للآلهة سخمت وللملك أمنحتب الثالث وزوجته الملكة تى.

ومن المعروف أن الملك أمنحتب الثالث أقام معبده الجنائزى الذى أطلق عليه اسم معبد ملايين السنين بالبر الغربى بالأقصر، ولكنه تعرض للتدمير نتيجة زلزال اجتاح البلاد خلال العصور المصرية القديمة.