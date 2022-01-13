جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة نهارا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.





وتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40:50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وعلى مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة مساء بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه والبحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 16 11

الإسكندرية 15 11

وادى النطرون 15 11

طنطا 16 11

شبين الكوم 16 10

دمنهور 15 11

بلطيم 16 12

مطروح 15 12

السلوم 15 12

سيوة 16 08

بورسعيد 16 10

دمياط 17 10

الزقازيق 16 11

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 17 11

السويس 17 11

العريش 15 10

رفح 15 10

رأس سدر 20 10

نخل 20 04

نويبع 20 16

طابا 19 14

كاترين 15 01

الطور 22 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 21 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 17 07

بنى سويف 17 08

المنيا 17 08

أسيوط 17 07

سوهاج 19 08

قنا 19 09

الأقصر 21 08

أسوان 21 09

إدفو 24 09

أبوسمبل 24 11

الوادى الجديد 25 05

الشلاتين 25 13

أبو رماد 25 13

حلايب 24 14

رأس حدربة 23 14

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برودة وصقيع.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد (بيان بالدرجات) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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