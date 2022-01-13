ضبط 370 مخالفة بمنشآت غذائية فى المنيا

جدة - نرمين السيد - نفذت مديرية الصحة بمحافظة المنيا عددا من الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية بأنحاء المحافظة؛ لضمان سلامة الغذاء، وحرصا على صحة المواطنين، ما أسفر عن تحرير 370 محضرا للمخالفات المضبوطة.





وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا فى بيان اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية والمرور على 645 منشأة غذائية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وتم تحرير 370 محضرا للمخالفات المضبوطة التى تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، ومنشأة تعمل بدون ترخيص. وأوضح الدكتور على قاسم مدير الطب الوقائى أنه تم إعدام 1700 كيلوجرام أغذية مختلفة؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب 695 عينة وإرسالها للمعامل؛ لبيان مدى صلاحيتها.

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