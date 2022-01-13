وزير الشباب والرياضة ضيفا ببرنامج "كلام في السياسة"

يحل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضيفًا ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على فضائية "اكسترا نيوز" للحديث عن منتدى شباب العالم وجهوده وآلياته وأطروحاته التي قدمها للمجتمع الدولى ولشباب العالم على مدى سنوات متتالية.

وشهد اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم، اليوم الخميس، حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب،كما شهدت الجلسة الختامية إعلان توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.