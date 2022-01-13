/672169/كاف-يصدر-بيان-بشأن-مباراة-تونس-ومالي-بأمم-إفريقيا-2021

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بيان حول ما جاء في لقاء منتخب تونس مع نظيرة القاري، منتخب مالي في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من المجموعة السادسة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انهى حكم اللقاء لمباراة تونس ومالي، المباراة، بعد دخول مالي ارضية الملعب وغياب نسور قرطاجة، في صورة استكمال المباراة، ليطلق صافرة النهاية لصالح مالي.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيانه: "فيما يتعلق بمباراة كأس الأمم الإفريقية بين تونس ومالي، التي أقيمت في ليمبي يوم 12 يناير 2022: يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة".

وأضاف البيان "يقوم الاتحاد الإفريقي بإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة".

وأوضح "في هذه المرحلة ، كاف ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تشير الهيئات المسؤولة إلى الخطوات التالية".

نتيجة مباراة تونس ومالي

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

ورفض المنتخب التونس النزول لأرضية ملعب مباراته أمام مالي، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة السادسةن، بنهائيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

تونس تطالب بإعادة مباراة مالي في أمم أفريقيا 2021

طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم، اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2021، بإعادة مباراة مالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، بالبطولة.

وجاء طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم، من الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة للبطولة، على إعادة لقاء مالي، بعد نهاية اللقاء قبل الوقت الأصلي منه، وبدون وقت بدل ضائع.

إستكمال مباراة تونس ومالي

وأبلغ مسئولي الكاف مراقبي مباراة تونس ومالي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من المجموعة السادسة من نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021، على استكمال المباراة.

وأكد مراسل قنوات بي إن سبورت أن الكاف أبلغ مراقبي المباراة، استكمال المباراة، بدقيقة من الأصلي، وأثنين من الوقت البدل الضائع، ليكون الوقت المستمل من المباراة ثلاث دقائق