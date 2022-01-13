/672170/محدش-يقدر-يحكم-الشعب-المصري-بالقوة-السيسي-يكشف-تفاصيل-حواره-مع-السفيرة-الامريكية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري لا يمكن أن تفرض عليه قبضة أمنيه، مؤكدا أنه شعب لا يقاد، وأشار الرئيس الى أنه خلال كلمة ألقاها في لقاء مع "شركاء التنمية" على هامش منتدى شباب العالم، أنه تحدث حول هذا الامر مع السفيرة الامريكية في مصر ابان 2011 ، آن باترسون، عندما تطرق الحديث معها حول جماعة "الإخوان المسلمين". وقال السيسي: عايز أقوله لكم وأطمنكم إن دعمكم ومساندتكم لنا في خلال السنوات اللي فاتت أتصور أنكم رصدينه وشايفينه كويس في حالة من الاستقرار.. مش الاستقرار الأمني".

دوت الخليج وأضاف الرئيس السيسي : "شوفوا وده مهم أنى أقوله مفيش حد يقدر يفرض على الشعب المصري قبضة أمنية مفيش كلام من ده"، وتابع: "الشعب المصري لا يقاد.. طب أنا هخرج بره السياق خالص". الشعب المصري لا يقاد بالقوة الرئيس السيسي الذي كان يتولى عام 2011 منصب مدير المخابرات الحربية والاستطلاع وكان أصغر عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أيضا: "هذا الكلام مسجل في محاضر رسمية، في يوم السفيرة الأمريكية بتقول لي في 2011: مين اللي هيحكم مصر؟ ورديت عليها: اللي هيحكم مصر الإخوان. وقالت لي: طب وبعدين؟ قلت لها: بعدين هيمشوا لأن الشعب المصري لا يقاد بالقوة وميخشش الجامع والكنيسة بالعافية. وده اللى حصل والكلام مسجل في محاضر رسمية". الالتزام بمعايير حقوق الانسان وتابع الرئيس: "اللي أنا عايز أقوله أنى بطمنكم أن بدعمكم لينا أنتوا بتقدموا دعم لدولة فيها 100 مليون إنسان وده أعلى درجات حقوق الإنسان". وبعث الرئيس برسالة طمأنة بأن بلاده تتعامل بأعلى درجات الشفافية في كل شيء، ولا تقبل مصر، أبدا، أي سلوك غير منضبط طبقا للمعايير الدولية والخاصة بحقوق الإنسان.

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