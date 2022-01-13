المركزي للإحصاء: 467.1 ألف جنيه قيمة مساهمات العامل فى الأرباح

/672171/المركزي-للإحصاء-4671-ألف-جنيه-قيمة-مساهمات-العامل-فى-الأرباح

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الأصول الثابتة للهيئات الاقتصادية وصلت435.6 مليار جنيه خلال عام (2019 - 2020) مقابل 352.9 مليار عام (2018 - 2019) بزيادة 23.4%.

دوت الخليج

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية لعام (2019 - 2020) - أن زيادة قيمة الأصول الثابتة كانت بسبب نمو الأصول التى تم تكوينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تأتي ضمن نشاط النقل والتخزين حيث بلغت 69 مليار جنيه.

وأشار المركزي، إلي أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 192.1 مليار جنيه مقابل 159.3 مليار جنيه عام (2018 - 2019) بزيادة 20.6%، لافتا أن هذه الـزيادة تركزت فى نشاط التعدين حيث بلغت 72.9 مليار جنيه.

الإحصاء: 192.1 مليار جنيه قيمة مشروعات الهيئات الاقتصادية تحت التنفيذ

وأضاف أن قيمة القروض طويلة الأجل زادت إلى 182.6 مليار جنيه عام (2019 - 2020) مقابل 166.5 مليار جنيه عام (2018 - 2019) بارتفاع 9.7% ، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع قروض نشاط التعدين بقيمة 75.2 مليار جنيه بالرغم من انخفاض قروض طويلة الأجل بنسبة 30% لنشاط التعدين عن عام (2018 - 2019).

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات النشاط الجارى بلغت 923.6 مليار جنيه عام (2019 - 2020) مقابل 981.2 مليار جنيه عام (2018 - 2019) بانخفاض 5.9%؛ نتيجة لانخفاض إيرادات فى أنشطة الوساطة المالية والنقل والتخزين واستخراج النفط والغاز الطبيعى، حيث انخفضت بنسبة 9.1% و7.2% و5.7% على التوالى.

وتابع: قيمة مساهمات العامل فى الأرباح ازدادت لتصل إلى 467.1 ألف جنيه عام (2019 - 2020) مقابل 377.5 ألف جنيه عام (2018 - 2019) بزيادة 23.7%، ويرجع ذلك للارتفاع الكبير فى مساهمة العامل فى أنشطة خدمات وكالات السفر بنسبة 172%.

أما قيمة أرباح العام (الفائض القابل للتوزيع) بلغت 192.9 مليار جنيه عام (2019 - 2020) مقابل 146.1 مليار جنيه عام (2018 - 2019) بزيادة 32.1%، وتركزت هذه الزيادة لارتفاع الأرباح فى نشاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 65%.