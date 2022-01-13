الشيوخ يواصل مناقشة قانون العمل الإسبوع المقبل ..إضافة «هوية مصر» للمواد الدراسية بمناقشات التعليم..و«دور المسارح فى مواجهة الإرهاب والتطرف» بـ«الإعلام»

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تشهد جلسات مجلس الشيوخ خلال الإسبوع المقبل مواصلة النقاش والحوار حول قانون العمل، بعد أن تم الانتهاء من أول 32 مادة من القانون، والذى شهدت مواد التعريفات بشأن السخرة مناقشات كبيرة خلال الجلسات الماضية، فى الوقت الذى تشهد اللجان النوعية مواصلة للنقاش والحوار بشأن الإقتراحات المقدمة من الأعضاء .

دوت الخليج

لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة د. نبيل دعبس، تشهد مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن استحداث مادة دراسية لمراحل التعليم الجامعي بعنوان (هوية مصر)، كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن توضيح رؤية وزارة التربية والتعليم وخصوصا منهج الصف الرابع الابتدائي، كما يناقش الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم لمنظومة التعليم الخاص بأبناء الدراسين بالخارج.

ويناقش الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشان زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفي الجامعي بمحافظة الإسماعيلية، وذلك يوم الاثنين،فيما تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الأحد مناقشة موضوع تيسير إجراءات التقاضى، والذى عقدت بشأنه جلسات عديدة على مدار الأسابيع الماضية.

الشيوخ يواصل مناقشة قانون العمل الإسبوع المقبل

وتستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار خلال اجتماعها مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، فى اجتماع مشترك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور ممثلى الحكومة وتجتمع لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، لعرض تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة كاميليا صبحى بشأن إنشاء مجمع إفريقيا، وذلك فى اجتماع للجنة مشتركة مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، الدراسات المقدمة بشأن الأبعاد الفنية للمخدرات والإدمان، والاستماع إلى رؤى الأعضاء بينما، يتناول اجتماع لجنة الصناعة والتجارة مناقشة تحليل وقياس حجم التغير فى الواردات المصرية من حيث الأعلى تكلفة (فاتورة الاستيراد) خلال الفترة من 1/6/2016 إلى 30/9/2021، والوقوف على أهم السلع التى تؤثر على فاتورة الاستيراد.

إضافة «هوية مصر» للمواد الدراسية بمناقشات تعليم الشيوخ

ويشهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، استكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد رمضان سيد بشأن إنشاء بنك الكوادر البشرية الشبابية، بحضور ممثلى الحكومة وتناقش لجنة الإسكان والإدارة والنقل الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن إنشاء محور عرضى بمدينة قنا فيما تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اجتماعين، الأول لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استضافة بطولة سباق السيارات الكهربائية فورمولا إى، والاجتماع الثانى لاستكمال مناقشة موضوع الخريطة الشبابية المصرية وكيفية الاستفادة من الشباب وحمايتهم وتوعيتهم والنهوض بأوضاعهم وتنمية مهاراتهم.

«دور المسارح فى مواجهة الإرهاب والتطرف» بـمناقشات«الإعلام» فى مجلس الشيوخ

وتواصل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، فى اجتماع مشترك مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ويتناول اجتماع لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية والأمن الغذائى، مناقشة ودراسة موضوع "المبيدات الزراعية وتأثيرها على القطاع الزراعى"، بحضور ممثلى الحكومة وتعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، اجتماعين، الأول يتناول مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة فى مواجهة الإرهاب الفكرى"، والاجتماع الثانى لعرض التقرير المبدئى للجنة بعنوان (قصور الثقافة.. رؤية نحو التطوير) و تواصل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما، تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، موضوع "تعظيم التوعية الدينية بالحماية الاجتماعية للمرأة".