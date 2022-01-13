/672173/محمد-ممدوح-يكشف-لأول-مرة-كواليس-كوميدية-من-فيلم-بنك-الحظ

يحل النجم محمد ممدوح، ضيفا على برنامج It’s Show time، يوم الاثنين المقبل، على قناة cbc، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، للحديث عن فيلمه الجديد الذي يحمل اسم أبو صدام.

محمد ممدوح في فيلم أبو صدام

وخلال اللقاء يتحدث محمد ممدوح عن ردود الأفعال التي وصلته بعد عرض فيلم أبو صدام، وكواليس العمل مع المخرجة نادين خان. كما يتحدث عن حصوله على جائزة أفضل ممثل وكذلك تقديم الفنان رشوان توفيق له على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتسليمه الجائزة.

محمد ممدوح يكشف كواليس فيلم بنك الحظ

ويكشف محمد ممدوح أيضًا في اللقاء عن كواليس كوميدية لأول مرة من فيلم "بنك الحظ"، ويتحدث عن كواليس أفلامه في السينما والعمل مع النجمة نيللي كريم في فيلم "بشتري راجل"، ومشاركته الرمضانية المميزة في الموسم الماضي، فضلا عن رأيه في السينما والدراما الحالية ودخول المنصات.

لقاء محمد ممدوح على CBC

يتناول اللقاء حديثا عن حبه للمسرح وموهبة الكتابة، ويكشف لأول مرة تفاصيل قراره بترك للتمثيل بسبب حالة إحباط إصابته لبعض الوقت، وكيف نجا من الحريق يوم افتتاح المطعم الخاص به.

برنامج its show time

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

قصة فيلم أبو صدام

تدور أحداث فيلم عن سائق التريلة القديم صاحب الخبرة مهمة نقل علي طريق الساحل الشمالي، وذلك بعد انقطاع عن العمل دام عدة سنوات، ليقرر أن ينجز مهمتة بشكل كامل كما يليق بسمعتة، لكنه يتعرض إلي موقف صغير علي الطريق فتخرج عن سيطرتة زمام الأمور. ويشاركه في البطولة عدد من الفنانين منهم: أحمد داش، علي الطيب، هديل حسن، علي قاسم، سيد رجب.

هذا وعُرض فيلم «أبو صدام» لمحمد ممدوح في مهرجان القاهرة السينمائي ضمن المسابقة الرسمية بالدورة الـ 43، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان أحد عروض السجادة الحمراء، والفيلم من إخراج نادين خان و إنتاج مصر، مدته 89 دقيقة.