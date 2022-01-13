/672174/إحالة-أوراق-المتهم-بقتل-طالب-الرحاب-للمفتى-والحكم-14-أبريل

أحالت الدائرة 11 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، والد المتهمة حبيبة لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

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كما حددت المحكمة جلسة 14 أبريل للحكم، على المتهمين بقتل "طالب الرحاب.

طالب الرحاب

هذا وعقدت الجلسة اليوم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية كلا من المستشار محمد فرج السعدني، والمستشار معتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

قاتل طالب الرحاب

وتجدر الإشارة إلى أن النائب العام، أحال المتهمين "أ.ح" 55 سنة مالك مكتب مقاولات، وابنته «حبيبة 20 »سنة طالبة، ومحمد.ى 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

قتل طالب الرحاب

وأوضحت التحريات أن المتهمين اشتركوا جميعا فى 19\8\2018 بدائرة قسم الشروق، قتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أوضحت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله والتخلص منه، واستأجرو شقة سكنية الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوق خشبى وحبال وشريط لاصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة. وأوضحت التحقيقات، أن الخلاف نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقى المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا فى قتله واخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات. وباستجوابه اعترف المتهم الأول تفصيلاً بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.