/672175/الأرصاد-تحذر-أمطار-على-السواحل-الشمالية-والصغرى-تتراجع-لـ-11-درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لليوم الخميس ،الذي من المتوقع أن يشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدلا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

دوت الخليج

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطارا خفيفة على جنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة . وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس حسب هيئة الارصاد الجوية : القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

طوارئ بمحافظات الوجه البحري

وكانت مصر قد شهدت على مدار الاسابيع المالية تراجع كبير في معدلات درجات الحرارة التي صاحبنها تساقط للامطار على العديد من المحافظات والتي تسببت في توقف الدراسة بالعديد من المحافظات ، فيما أعلنت محافظات الوجه البحري حالة الطوارئ لمواجهة احتمالية سقوط المطار بعد تحذيرات من هيئة الارصاد الجوية