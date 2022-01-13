/672176/خرج-على-قدمية-عودة-طفل-الى-منزلة-جثة-محمولة-على-الاعناق-بسوهاج

ينتج عن لعب الاطفال خارج المنزل فى كثير من الاحيان عواقب وخيمة، فمنهم من يعود بصحة وسلامة بعد الانتهاء من اللعب برفقة أصدقائه وجيرانه، ومنهم من يعود محمولا على الاعناق.

دوت الخليج

خرج طفل يبلغ من العمر 6 سنوات يلعب بجوار منزل والدة بدائرة مركز سوهاج، ولكن لا تأتى الرياح دائما بما تشتهى السفن، ولقى مصرعه فى ترعة مجاورة وتم انتشال الجثة ونقلة الى مستشفى سوهاج العام.

عودة طفل الى منزلة جثة محمولة على الاعناق بسوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد وائل مراد، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بغرق طفل فى ترعة بدائرة المركز.

أنتقل فى الحال الرائد اسلام حمزة، رئيس مباحث مركز سوهاج والفريق المعاون له وتبين بلاغ من نشأت ز ش- 41 عام – ويقطن بدائرة مركز سوهاج، بأنه اثناء لعب نجلة المدعو كاراس ن – 6 سنوات، على حافة مصرف مياه مجاور للمنزل انزلقت قدماه وسقط فيه ونتج عن ذلك وفاته، وتم انتشال الجثة وافاد بعدم وجود شبة نائية فى الحادث ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد رئيس مباحث المركز على أن الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة افاد بعدم وجود شبة جنائية وان سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

محافظ سوهاج يؤكد جميع القري بمبادرة حياة كريمة

على جانب اخروجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية في مركزي طهطا وسوهاج، في اجتماع بخصوص دخول المركزين في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة » ببحث الاحتياجات لكل قرية في كافة القطاعات، والعمل على توفير قطع الارض اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات الاستفادة من الخبرات التي أُكتسب من تنفيذ المرحلة الاولى.

وأكد محافظ سوهاج، على أهمية دور كل من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في عملية التواصل مع كافة المواطنين وتحديد متطلباتهم في القرى، وما يلزم كل قرية من مشروعات.

وأضاف محافظ سوهاج أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» ستدخل كافة المجالس القروية بنطاق المحافظة خلال المرحلة القادمة وتقوم بتنفيذ ما يلزم الاهالي من مشروعات خدمية تعمل على تحسين معيشتهم والارتقاء بها.