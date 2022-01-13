/672177/تداول-35-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة-بميناء-دمياط

دوت الخليج

وأكد المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة 23 ألفا و830 طنا، تشمل 11500 طن فوسفات، و900 طن ملح، و4250 طن أسمنت، و1440 طن نترات، و1140 طن كوارتز، و4600 طن يوريا.

أما حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 49 ألفا و687 طنا، تشمل 13543 طن ذرة، و3000 طن خردة، و789 طن خشب زان، و1715 طن بسلة، و2410 أطنان ابلاكاش، و1548 طن حديد، و2210 أطنان زيت، و1281 طن سكر، و5400 طن فول صويا، و17791 طن قمح.

تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1080 حاوية مكافئة، تضمنت خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى دول "الإمارات والسعودية والأردن وهولندا وسلوفينيا واندونيسيا وإنجلترا وأمريكا والهند وإيطاليا والمانيا وسريلانكا والصين ومالطا".

أما عدد الحاويات الوارد بلغت 286 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1527 حاوية مكافئة.

هذا ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء لـ 144 الفا و118 طنا، أما رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص بلغ 132 الفا و399 طنا، بينما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2419 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5199 شاحنة.

المركزي للإحصاء: 467.1 ألف جنيه قيمة مساهمات العامل فى الأرباح

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الأصول الثابتة للهيئات الاقتصادية وصلت435.6 مليار جنيه خلال عام (2019 - 2020) مقابل 352.9 مليار عام (2018 - 2019) بزيادة 23.4%.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية لعام (2019 - 2020) - أن زيادة قيمة الأصول الثابتة كانت بسبب نمو الأصول التى تم تكوينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تأتي ضمن نشاط النقل والتخزين حيث بلغت 69 مليار جنيه.

وأشار المركزي، إلي أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 192.1 مليار جنيه مقابل 159.3 مليار جنيه عام (2018 - 2019) بزيادة 20.6%، لافتا أن هذه الـزيادة تركزت فى نشاط التعدين حيث بلغت 72.9 مليار جنيه.

وأضاف أن قيمة القروض طويلة الأجل زادت إلى 182.6 مليار جنيه عام (2019 - 2020) مقابل 166.5 مليار جنيه عام (2018 - 2019) بارتفاع 9.7% ، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع قروض نشاط التعدين بقيمة 75.2 مليار جنيه بالرغم من انخفاض قروض طويلة الأجل بنسبة 30% لنشاط التعدين عن عام (2018 - 2019).

وتابع: قيمة مساهمات العامل فى الأرباح ازدادت لتصل إلى 467.1 ألف جنيه عام (2019 - 2020) مقابل 377.5 ألف جنيه عام (2018 - 2019) بزيادة 23.7%، ويرجع ذلك للارتفاع الكبير فى مساهمة العامل فى أنشطة خدمات وكالات السفر بنسبة 172%.