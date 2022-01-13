/672178/الشوط-الأول-التعادل-السلبي-يحسم-لقاء-الأهلي-والجونة-بكأس-الرابطة

انتهت أحداث الشوط الأول بين النادي الأهلي، والجونة، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حاول فريق الجونة الوصول لمرمى الأهلي، ولكن دفاعات الأهلي كانت بالمرصاد، بالرغم من تواجد العديد من الناشئين في صفوف المارد الأحمر.

من الجانب المقابل ظهر في اللقاء العديد من المشاهد القوية، من قبل ناشئين الأهلي، ليحرج الفريق الأول للجونة، في اولى مباريات كأس الرابطة.

وصل النادي الأهلي في أكثر من مشهد لمرمى الجونة، ولكن بدون أي نتيجة إيجابية، ليخرج من اللقاء بتعاددل سلبي.

تشكيل الأهلي أمام الجونة بكأس الرابطة: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ‏.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمد هاني ومحمد مغربي وكريم فؤاد ‏.

خط الوسط: محمد محمود وعبدالرحمن أشرف مانو وزياد طارق ومحمد نصير وصلاح محسن.

خط الهجوم: حسام حسن ‏

على دكة البدلاء:‏

أحمد سيد غريب وحمزة علاء وأحمد أشرف وأحمد سيد عبدالنبي وصالح نصر ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف بكري ومحمد ياسر فوزي ومحمد أحمد شرقية.‏

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية "سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة".

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الأهلي يبحث عن التتويج بالنسخة الأولى من كأس الرابطة

ويسعي النادي الأهلي لمواصلت انتصاراته ، و حصد لقب بطولة كأس رابطة الأندية، والتي مقامة للمرة الأولي في تاريخ الدوري المصري.

فيما يدخل الأهلي هذه المباراة ويغيب عن صفوفه العديد من اللاعبين الدولية مع منتخباتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع كمنخب مصر وتونس ومالي.

ويتواجد النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة، ويأتي معه كلا من" الجونة – والإسماعيلي – المقاولون العرب – سموحة – البنك الأهلي".