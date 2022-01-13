/672180/قائمة-الزمالك-لمواجهة-إنبي-في-بطولة-كأس-الرابطة-المصرية

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة إنبي المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة في بطولة كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وإنبي، في الساعة الثانية والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في أولى جولات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بكأس الرابطة:

حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد زكى – حازم إمام.

خط الوسط: محمود عبد العزيز – محمد أشرف روقا – حمدى علاء – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمد أوناجم – مصطفى فتحى – رزاق سيسيه – سيد عبد الله .

خط الهجوم: يوسف أسامة – حسام أشرف – سيف جعفر.

شارك إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق اليوم في مركز حراسة المرمى.

وجاء مشاركة إسلام جابر في هذا المركز نظراً، لغعدم وجود الكثير من الحراس، حيث أن غادر أبو جبل للكاميرون للمشاركة مع منتخب مصر في كاس أمم أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة القادمة، في أول لقائات الفريق في كأس الرابطة، التي أنطلقت اليوم في نسختها الأولى.

ويأتي الزمالك على رأس المجموعة الثالية، بينما جاء الأهلي وبيراتميدز على رأس أول مجموعتين نظراً لترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة

المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

مرتضى منصور يجتمع مع فريق يد الزمالك

أجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مع فريق كرة اليد بالصالة المغطاه بنادي الزمالك.

وشهد الاجتماع حضور حسام غريب رئيس الجهاز الفني للفريق، ووجه الشكر لمرتضى منصور على صرف جزء من مستحقات اللاعبين.

وكان وعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف باقي مستحقاتهم وهو ماف قام به مجلس الإدارة، ليشيد أحمد الأحمر قائد فريق الزمالك لكرة اليد، بمجلس الإدارة على تلبية طلباتهم.