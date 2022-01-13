مسلسلات رمضان ٢٠٢٢.. دوت الخليج ينشر القائمة المبدئية وقصة مسلسل محمد رمضان

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مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ بدأ تصويرها خلال الأيام الماضية و ذلك للحاق بالموسم الرمضاني الذي يعرض مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ الجديدة على القنوات الفضائية و الذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن نتلقي بيهم كل عام من خلال مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ . لذا نرصد لكم في السطور التالية مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ قائمة مبدئية .

دوت الخليج تنشر قائمة مبدئية من مسلسلات رمضان ٢٠٢٢

مسلسل محمد رمضان الجديد

أعلن النجم محمد رمضان عن مسلسل المشوار ضمن قائمة مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ وخلال مسلسله الجديد يجتمع مع الفنانة دينا الشربيني ، و المسلسل من إخراج محمد ياسين ، تأليف محمد فريد . و يظهر محمد رمضان في مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ بدور سائق يبدأ رحلة صعود حتى يصبح مغني مشهور جدًا و تجسد دينا الشربيني دور خادمة في أحد المنازم وهي حبيبة محمد رمضان .

مسلسل غادة عبد الرازق الجديد

و من مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ الجديدة حيث تشارك غادة في بطولة مسلسل السكة العوجة ضمن مسلسلات رمضان 2022 ، و يعد مسلسل غادة عبد الرازق يحمل اسم مؤقت يمكن تغييره قبل عرضه في مسلسلات رمضان 2022 ، و هو من تأليف و إخراج محمد أسامة وحسان دهشان .

مسلسل نيللي كريم الجديد

و تشارك الفنانة نيللي كريم في مسلسل فاتن أمل حربي مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ و تدور قصته حول خلافات تدور بين زوجة تلعب دورها الفنانة نيللي كريم، وحماتها في مسلسلات رمضان ٢٠٢٢، حتى بعد إنفصال البطلة عن زوجها الذي يقدمه الفنان شريف سلامة، ويتعاون معهم في نفس المسلسل في مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ كلًا من أحمد حاتم، محمد ثروت، وخالد سرحان، العمل من إخراج محمد جمال العدل، تأليف إبراهيم عيسى.

منى زكي في مسلسلات رمضان ٢٠٢٢

مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ تشارك الفنانة منى زكي في مسلسل لام شمسية، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٢ هذا العام ، و ذلك بعد نجاح مسلسلها لعبة نيوتن رمضان الماضي 2021 ، و المسلسل من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي. و بطولة الفنان إياد نصار والفنان أحمد رزق .