/672189/بعد-إحالة-أوراق-المتهم-للمفتي-زوجة-مهندس-الدقهلية-مش-هرتاح-غير-لما-أشوفه-جثة-ووالده-نام-وارتاح-يا-ولدي-فيديو

قضت محكمة جنايات المنصورة ،بإحالة اوراق المتهم بقتل صديقه المهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني ، لمفتى الجمهورية من اجل أخذ الرأى فى إعدام المتهم .

دوت الخليج

وبعد الحكم مباشرة حصل موقع دوت الخليج على تصريحات من عائلة الضحية المهندس أحمد الشربيني.

زوجة الضحية: مش هرتاح غير لما أشوف القاتل جثة

وقالت زوجة ضحية المنصورة:" لسه تاني لما استقبلك جثة ، ومعدوم، احمد ولادة مكملين اسمه، وهفضل احافظ عليه".

والد المتهم: سلامتك يا ولدي

وقال ووالد المتهم:" سلامتك يا ولدي .. الف سلامة عليك يا والدي.. اه يا ولدي.. نام وارتاح يا حبيبي.. عدالة السماء نزلت من تحت عرش الرحمن، لانصاف المظللوم".

وأضاف:" حاسس إني طاير من الفرحة.. عدالة السماء نزلت على المحكمة .. والقضاء مخيبش ظني في العدالة .. ودمي برد خلاص ومش عاوز حاجة تاني".

والدة الضحية: ربنا كان شاهد وربنا جابلي حقه

وقالت والدة الضحية:" ربنا كان شاهد وربنا جابلي حقه.. لك الحمد يا الله.. نام وارتاح يا ولدي".

محكمة جنايات المنصورة

جدير بالذكر نظر محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، أول أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم بقتل ‏‏صديقه وإلقاءه من أعلى كوبري الجامعه بمدينة المنصورة بسبب الخلافات المالية، وحيازة المجني عليه شيكات وقعها له المتهم بمبالغ مالية تحصل عليها تقدر بـ680 ألف جنيه.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبدالدايم، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، تامر محمد مرسي، وأمانة سر رمضان السيد الديسطى وعماد حمدي الجميل.